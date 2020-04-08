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Пожар с эвакуацией на Печерске: горела архстройэкспертиза

8 апреля, 11:14

Александр Марущак

Горело здание на бульваре Леси Украинки

Сегодня, 8 апреля, произошел крупный пожар в районе станции метро "Печерская". Пользователи социальных сетей отмечают большое скопление пожарной техники в этом месте.

"Произошел пожар в здании на бульваре Леси Украинки, 26. Пламя вспыхнуло на седьмом этаже, где находится архитектурно-строительная экспертиза. В результате возгорания в здании было сильное задымление. Пожарным пришлось эвакуировать из верхних этажей здания сотрудников. Возгорание уже ликвидировано, выгорело помещение площадью 10 квадратных метров. Никто из людей не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киева.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что 7 апреля на улице Пуховской (Деснянский район) в Киеве вспыхнул крупный пожар – загорелись шины. Столб черного дыма был виден за несколько километров от места возгорания. Спасатели отмечали, что вероятная причина пожара – человеческий фактор: шины могли поджечь для того, чтобы не сдавать в платную утилизацию.

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Также сообщалось о крупном пожаре в помещении Министерства культуры в Киеве.

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Киев печерск пожар

Источник: Сегодня

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