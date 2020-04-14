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Пожар в Чернобыльской зоне потушили: в ГСЧС раскрыли подробности

14 апреля, 14:29

Станислав Кожемякин

Президента Зеленского уже уведомили о победе над возгоранием

Украинские пожарные потушили возгорание в чернобыльской Зоне отчуждения, убытки от которого оценили в десятки миллионов гривен. При этом тление в некоторых местах еще продолжается.

Об этом, как сообщают в Офисе президента Украины, на ежедневном селекторном совещании 14 апреля главе государства Владимиру Зеленскому сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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"На вопрос президента, когда именно остановится горения в зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет", – отметили в ОПУ.

Ситуацию усложнил шквальный ветер, который начался накануне, однако справиться с ситуацией пожарным помог прошедший на территории дождь.

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"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", – сообщил Николай Чечеткин.

Он добавил, что сотрудники ГСЧС предотвратили распространение огня на хранилище с радиоактивными отходами, а также военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор" и распределительную электростанцию ЧАЭС.

Видео: ГСЧС

Напомним, что на фоне возгорания Верховная Рада усилила ответственность за действия, направленные на загрязнение воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Зеленский назвал это "быстрой и правильной реакцией власти на серьезные вызовы".

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