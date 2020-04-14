Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 10 дней: что известно (фото и видео)

Зафиксировано множество очагов, но в ГСЧС уверяют, что ситуация под контролем

Пожары в больших масштабах в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. На момент, когда об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горело уже 20 гектаров леса.

Но быстро споравиться с огнем не удалось. И из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Всего к тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники.

По словам спасателей, трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон.

Но, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сейчас полностью безопасно.

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14 апреля

09:38 В ряде районов Киева и юго-западном пригороде столицы с самого утра во вторник, 14 апреля, слышен запах гари.

По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов утром 14 апреля самые высокие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в столице на Лукьяновке – 139 пунктов, на проспекте Науки – 133, на Теремках – 91.

Видео: Reuters

08:59 Пожары в Чернобыле: огонь пошел в сторону Беларуси и Житомирской области. Горит трава и лесная подстилка на территории четырех лесничеств.

02:13 Пожары в зоне отчуждения видны из космоса. Спутник NASA показал, как выглядели первые пожары в Чернобыльской зоне.

00:53 Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности обнародовал итоговые выводы по радиационной ситуации в Киеве, связанной с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения за период с 5 апреля по 13 апреля.

"Согласно проведенным измерениям, концентрации цезия-137 в воздухе не поднимались выше 10 ^ (- 3) Бк/м3(беккерель на квадратный метр – Ред.). С учетом радиологической ситуации, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно", – говорится в информации.

00:07 Пожар добрался до территории пятого энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает сотрудница пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко. По ее словам, пожар добрался и до территории возле Нового безопасного конфаймента над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Видео: Reuters

13 апреля

Чернобыльская зона горит уже неделю.

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23:46 Полицейские поймали еще одного поджигателя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС. Мужчина дома сжигал мусор, потом остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Из-за этого произошло возгорание сухостоя.

23:23 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне, где начались масштабные пожары.

22:08 Пожар в Зоне отчуждения на территории Котовского лесничества ликвидировали. Радиационный фон не превышает норму.

20:42 Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверяет, что на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где продолжают бушевать масштабные лесные пожары, сейчас полностью безопасно.

"Хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС. ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находиться на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены", – .написал замминистра на своей странице в Фейсбук

16:26 Пожар в Чернобыльской зоне подобрался к могильнику радиоактивных отходов. О критической ситуации сообщил член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

15:27 Пожар в Чернобыльской зоне приблизился к Припяти. Спасатели ликвидировали огонь в одном из очагов – на территории Котовского лесничества. Продолжается тушение на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

08:15 По состоянию на утро 13 апреля продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

"Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники", – говорится в сообщении.

При этом задействованы три самолета АН-32П и три вертолета, которые 12 апреля сбросили на горящие леса 370 тонн воды.

Согласно данным ГСЧС, радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, "мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений".

12 апреля

08:17 По состоянию на 07:00 12 апреля в зоне отчуждения горят травяной настил и лесная подстилка, но уже отдельными очагами. Пламя тушат 353 человека и 89 единиц техники. Сбросили еще 250 тонн воды для тушения.

04:00 По последним данным, пожары охватывали территорию в 3,5 тыс. га. Cпасатели продолжают тушить пожары в Чернобыле: авиация сбросила еще 240 тонн воды. К тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС

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11 апреля

09:37 Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен. Об этом сказала и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова

00:34 В Госэкоинспекции рассказали о состоянии радиационного загрязнения в Зоне отчуждения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

10 апреля

15:33 Потоки потенциально загрязненного воздуха из зоны отчуждения, где продолжаются пожары, будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через сам Киев.

09:11 Пожары в Чернобыльской зоне тушат уже почти 400 человек. В том числе в ликвидации задействованы 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 9 апреля было осуществлено 67 сбросов – 154 т воды.

9 апреля

15:31 Из охваченной огнем Чернобыльской зоны эвакуировали самоселов. В Зону отчуждения ограничен допуск людей, так как закрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч".

10:54 В Киеве в четверг, 9 апреля, по-прежнему наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха в связи с сухой погодой и масштабными пожарами в Чернобыльской зоне.

09:16 Пожары в Чернобыльской зоне: радиация повысилась, а огонь подобрался к жилым домам.

Как сообщает пресс-служба Главной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 9 апреля есть три очага пожаров:

близ с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га;

на территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами;

на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт. Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

8 апреля в ГСЧС отрапортовали, что спасатели сбросили почти 300 тонн водыдля тушения пожаров в Чернобыльской зоне.

К вечеру 7 апреля на территории Чернобыльской зоны отчуждения загорелось езе 35 гектаров леса.

Утром 7 апреля в Киеве уровень загрязнения воздуха несколько повысился, однако смога в городе нет. При этом в большинстве районов показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Днем 6 апреля полиция Киевской области установила виновника масштабного пожара в Чернобыльской зоне. Как оказалось, он в трех местах поджег мусор и траву, но потом не смог затушить костер.

По состоянию на утро 6 апреля спасатели продолжали ликвидировать пожары:

Между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 единиц техники (в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8). Всего с начала работ авиацией было осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 – 27 сбросов, самолетами АН-32П – 15 сбросов;

Вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники.

В 20:45 5 апреля пожар был локализован.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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