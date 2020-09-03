Пожар в элитном районе Киева: спасатели нашли тело погибшего

В Киеве спасатели локализовали пожар на 24-м этаже жилого дома по улице Сикорского, в Печерском районе столицы, рядом с посольством США. В квартире обнаружили тело мужчины.

Как сообщили сайту "Сегодня" в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, большинство жильцов здания покинули его еще до приезда пожарных, и спасателям оставалось лишь проверить верхние этажи.

Бойцы ГСЧС отметили, что их прибытие задержали пробки, традиционные для этого района Киева, но, к счастью, мужчина, который находился на балконе охваченной огнем квартиры, сумел спастись.

"На 23 этаже находился хозяин квартиры. Мужчина перелез по кондиционерам подальше от огня. Ему удалось спуститься на этаж ниже. Дальше он то ли выбил окно, то ли ему его открыли. Он спасся. С ожогами его отправили в больницу", – рассказали нам в ГСЧС.

Также спасатели добавили, что они получили информацию – в горящей квартире мог находиться брат хозяина помещения.

"Сообщение о пожаре поступило в 16:43. В этом высотном доме должна была сработать пожарная сигнализация, но увы, информацию мы получили от свидетелей, когда пламя уже хорошо разгорелось. Предстоит выяснить, была ли в этой высотке пожарная сигнализация и в каком состоянии", – отметил спикер.

По его словам, в доме было слабое давление воды, и пожарным "пришлось тянуть свою рукавную линию длиной 60 метров".

"Но чем длиннее рукавная линия, тем сильнее нужно подавать напор воды, а от этого не выдерживают и рвутся рукава", – резюмировали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Киеве вспыхнул пожар в новостройке в Печерском районе. К месту происшествия направили подразделение спасателей. По прибытии было установлено, что пожар возник в новостройке на 32-м этаже 35-этажного дома. Горел фасадный утеплитель на площади 15 кв. м.

Также сообщалось, что лесные пожары возобновились на востоке страны. Президент Владимир Зеленский провел совещание в связи с масштабными пожарами, которые вспыхнули в Харьковской и Луганской областях.

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