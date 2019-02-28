Пожар в историческом доме на Лукьяновке: здание горело трижды за неделю

Заброшенный особняк хотят продать за $600 тысяч

Фото: ГСЧС Киева.

Пожар в историческом доме на Лукьяновке: здание горело трижды за неделю Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/78a/70a/5c778a70a4001.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/78a/70a/5c778a70a4001.jpg 2019-02-28T09:44:39+02:00 Происшествия Заброшенный особняк хотят продать за $600 тысяч

В центре Киева третий раз за неделю происходит пожар в отселенном здании по ул. Сечевых стрельцов, 91. Вчера утром огонь тушили 2,5 часа, никто из людей не пострадал.

Известно, что этот дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Ипполита Николаева. В здании располагался полицейский околоточный участок, позже отделение милиции, а до 2013 года тут обитала налоговая служба Шевченковского района.



































Причины пожаров расследует полиция — основная версия: поджог. Тем временем на сайтах недвижимости здание продается за $600 тысяч. Мы набрали указанный в объявлении номер.

"Владелец здания — не резидент Украины. Он живет за границей и хочет продать этот дом через кипрскую компанию. Менее чем за $500 тысяч продавать не будет", — сообщил нам мужчина-посредник.

Он добавил, что в пожарах виноваты бездомные, которые залезают в подвалы..

Напомним, в прошлом году произошел масштабный пожар в заброшенном памятнике архитектуры. Пожар возник в старинном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 12, где несколько лет назад во время обвала конструкций погибли два человека. В отселенном доме загорелись помещения на верхних этажах и крыша. За три с половиной часа огонь уничтожил 800 кв. м постройки.

Жители соседнего дома уверены, что постройку подожгли: незадолго до пожара они якобы слышали грохот в заброшенном здании. В поджоге уверены и активисты. По словам Елены Терещенко, дом пытаются уничтожить, чтобы на его месте возвести очередную высотку.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.