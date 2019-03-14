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Пожар в Киеве: едва не сгорел музей в Пирогово

Сегодня, 16:42

В столице произошел пожар на территории Голосеевского парка

Facebook/Артем Палиенко
Facebook/Артем Палиенко.
Пожар в Киеве: едва не сгорел музей в Пирогово //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a65/9cd/5c8a659cda01d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a65/9cd/5c8a659cda01d.jpg Происшествия В столице произошел пожар на территории Голосеевского парка

В среду вечером,13 марта, едва не загорелся музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Пожар начался на территории Национального Голосеевского парка, который соседствует с музеем в Пирогово.

"Сотрудники нашей охраны заметили дым примерно после 17:00 вечера. Они звонили руководству парка, но с их стороны не было никакой реакции на происходящее, – рассказала "Сегодня" Оксана Старак-Повякель, директор музея в Пирогово. – После этого стало известно об еще одном очаге возгорания, уже со стороны села Пирогов. Была прямая угроза того, что огонь переброситься по сухой траве на территорию нашего музея поэтому наша пожарная охрана и охранники приступили к тушению огня. Ниши пожарные тушили огонь мокрой суконной материей и использовали более 12 огнетушителей чтобы погасить пламя".

Директор добавила, что причина возгорания им неизвестна.

"Сухая трава могла загореться от случайно брошенного окурка или ее подожгли намерено, чтобы навредить музею. В этой ситуации очень оперативно сработала наша добровольная пожарная команда и охрана, за что мы им очень благодарны. А вот с отсутствием реакции со стороны руководства Голосеевского парка нужно что-то делать. С таким успехом его можно сжечь дотла", – сказала Старак-Повякель.

Напомним, Пирогово – это музей украинской народной архитектуры и быта под открытым небом, а также самый большой заповедный комплекс в Восточной Европе. Экспонаты для музея свозились со всей территории страны.

Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее вор похитил картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Инцидент произошел на глазах у посетителей около семи часов вечера 27 января. Посетители музея думали, что вор — это работник музея, потому что он действовал очень уверенно. Преступника нашли менее чем через сутки после происшествия.

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Тег Киев, пожар, музей, пирогово, Голосеевский парк

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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