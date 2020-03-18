Пожар в Киеве: из-за загоревшегося мусора сгорело здание и гараж (фото)

В Киеве сегодня днем произошел большой пожар на ул. Изюмской в Голосеевском районе столицы. Спасателей на место происшествия вызвали в 14:09, рассказали в ГСЧС Киева. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в результате возгорания мусора и дальнейшего распространения пламени на одноэтажное деревянное здание размером 5х10.

В 14:36 ​​спасателям удалось локализовать пожар на площади 100 кв.м, а в 14:52 – ликвидировать. В результате пожара деревянное здание сгорело полностью. Гараж, который находился рядом, частично поврежден. К тушению пожара были привлечены 4 единиц пожарной техники и около 18 человек личного состава.

Реклама

Кроме того, спасатели вынесли из гаража три газовых баллона, тем самым предупредив возможен взрыв. Причина возгорания устанавливается. Во время пожара никто не пострадал.

В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Напомним, в столице спасатели потушили большой пожар на Святошино. Там на улице Федора Кричевского, 19, горели шины, которые находились на открытом воздухе, сообщает ГСЧС Киева.

А на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий по улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились химические отходы, которые хранились для дальнейшей утилизации.

Как правильно вести себя в случае пожара – смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама