Пожар в Шевченковском районе в Киеве пока не удается погасить

К пожарным в 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме.

Об этом столичные спасатели сообщили в Facebook.

Возгорание произошло на крыше дома. На момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь достигала уже около 100 кв. м.

В настоящее время проводится эвакуация людей из дома, уже выведено близко 40 человек.

Ликвидация пожара продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.

На месте работает 18 единиц основной и спецтехники, задействовано 66 спасателей ГСЧС.

Ранее сообщалось, чтобы к дому подъехала пожарная техника, движение транспорта по улице Пирогова перекрыли, водителей просят ехать в объезд.

Фото из открытых источников

Заметим, что здание на Пирогова 2/37, известно как Жилой дом сотрудников наркомхоза УССР, 1934-1936 гг. и он является памятником национального значения.

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Построенный по проекту архитектора Г. Шлаканева дом отражает характерные для этого периода поиски образа архитектурной формы через приемы и элементы классицизма.

Основная часть сооружения расположена на улице Пирогова.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в нем погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

Напомним, что ранее в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.