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Пожар возле метро "Дарница" в Киеве: выгорел торговый киоск

Сегодня, 14:24

Спасателям удалось быстро потушить огонь, чтобы не загорелись соседние киоски

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Киева
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.
Пожар возле метро "Дарница" в Киеве: выгорел торговый киоск //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/467/28d/5c446728d715f.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/467/28d/5c446728d715f.jpg Происшествия Спасателям удалось быстро потушить огонь, чтобы не загорелись соседние киоски

В воскресенье, 20 января, произошел пожар в Киеве на улице Малышко – загорелись торговые киоски возле станции метро "Дарница". 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Киева, огонь охватил крышу торговых павильонов, на момент возгорания внутри находились работники. После вызова пожарной службы работницы МАФов начали спасать товар и выносить его на улицу.

На место инцидента прибыло три единицы основной и специальной техники, дежурили медики и патрульные. Благодаря своевременному прибытию спасателей, удалось не допустить распространение огня: в 10:40 пожар был локализован, а в 10:44 – ликвидирован. Пострадавших нет. 

Видео с места пожара опубликовал ресурс "Информатор".

Напомним, перед Новым годом в Киеве на Лесном массиве сгорело здание ресторана. Пожарные не сразу смогли потушить пламя, так как внутри были газовые баллоны.

Напомним, 16 ноября в Киеве произошел пожар в ресторане, сгорела внутренняя отделка и крыша. Пожар возник в ресторане грузинской кухни Gaga на улице Ивана Кудри.

Кроме того, 20 апреля под Киевом сгорел загородный ресторан, воду возили за два километра. Возгорание произошло в заведении на улице Сосновой в селе Новоселки. Тогда пожарные огонь тушили около четырех часов.

пожар, маф, ГСЧС, Дарница

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