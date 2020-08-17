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Пожар возле метро "Ипподром" в Киеве: столб дыма виден за несколько километров (видео)

17 августа, 11:43

Наталья Руда Наталья Руда

Пожар вспыхнул недалеко от пересечения проспекта Глушкова с улицей Касияна

В районе станции столичного метро "Ипподром" в понедельник, 17 августа, вспыхнул сильный пожар. Столб черного дыма от пожара на Теремках можно увидеть за несколько километров.

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Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

Видео: Киев Оперативный

Также киевляне публикуют фотографии с места ЧП.

Известно, что на месте уже работают спасатели. Движение на проспекте Академика Глушкова не перекрывалось.

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Подробности инцидента выясняются.

Ранее мы писали, что в столице в последнее время участились пожары, в частности, в жилых высотках. Напомним, утром 17 августа произошел пожар на девятом этаже жилой 24-этажки на улице Бориспольской, 4, в Дарницком районе. Во время разведки из горящей квартиры спасли женщину и 11-летнего ребенка, тажке спасатели эвакуировали 10 человек.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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Киев метро ипподром пожар

Источник: Сегодня

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