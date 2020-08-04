Українська
$ 27,74
32,52
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

Пожарные спасли котят из горящего дома в Киевской области (фото)

4 августа, 04:40

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло в Сквире

В Киевской области пожарные спасли из горящего дома котят. ЧП произошло в Сквире в ночь на 3 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Так, сообщение о пожаре в частном доме, где горели веранда, кровля и перекрытия, поступило спасателям в 2:12. В 2:30 пожар локализовали, а в 2:41 – ликвидировали.

"Усилиями спасателей были спасены расположенный рядом жилой дом и трое замечательных котят, которые прятались в доме", - говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве из пожара спасали взрослых, детей и маленькую собачку.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве произошел пожар на открытой территории, недалеко от столичного аэропорта имени Игоря Сикорского. Горели мусор и деревянные поддоны, огонь также перекинулся на склады. Во время тушения пожара, бойцам пришлось вскрыть для проверки 11 металлических гаражей для парковки автомобилей. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Кроме того, смотрите в сюжете о пожаре на улице Стеценко в столице:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
коты киевская область пожар

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)Происшествия
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять