Пожарные спасли котят из горящего дома в Киевской области (фото)

В Киевской области пожарные спасли из горящего дома котят. ЧП произошло в Сквире в ночь на 3 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Так, сообщение о пожаре в частном доме, где горели веранда, кровля и перекрытия, поступило спасателям в 2:12. В 2:30 пожар локализовали, а в 2:41 – ликвидировали.

"Усилиями спасателей были спасены расположенный рядом жилой дом и трое замечательных котят, которые прятались в доме", - говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве из пожара спасали взрослых, детей и маленькую собачку.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве произошел пожар на открытой территории, недалеко от столичного аэропорта имени Игоря Сикорского. Горели мусор и деревянные поддоны, огонь также перекинулся на склады. Во время тушения пожара, бойцам пришлось вскрыть для проверки 11 металлических гаражей для парковки автомобилей. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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