Пожаром в Чернобыльской зоне охвачены еще 20 га территории

Спасатели потушили один очаг пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, еще на 20 га территории продолжается пожар.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 6 апреля.

"Удалось потушить один очаг, как вы сказали, тот, что вблизи села Раговка, там где 5 га. Этот очаг пожара полностью ликвидирован. На данный момент остается очаг тот, что 20 га. Там распространения огня уже нет, пожар локализирован, но на данный момент есть очаги пожара, которые еще не удалось ликвидировать", - сказала Рубан.

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По ее словам, 20 га – это площадь не "общим фронтом", а новые отдельные очаги пожара, которые обнаруживаются спасателями, и те, которые не потушены с прошлых суток.

Рубан отметила, что на данный момент в очаге пожара, где работают спасатели, превышения радиационного фона нет. В Киеве и прилегающих регионах Киевской области также нет превышения радиационного фона.

Напомним, уже несколько дней на севере Киевской области в Зоне отчуждения бушуют лесные пожары – между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества (на площади около 20 га) и близ с. Раговка Котовского лесничества (на площади около 5 га). Пожар возле Раговки вечером 5 апреля удалось локализовать.

Полиция Киевской области установила виновника масштабного пожара в Чернобыльской зоне.

Видео: ГСЧС

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