Пожары на Оболони и Троещине: что там горит (фото и видео)

Как тушат пожар в многоэтажке и на складах

В Киеве произошел пожар в жилом доме на улице Озерной, 22 в Оболонском районе столицы. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что черный дым вырывается из окон по лестничной клетке на нескольких этажах.

"Вызов поступил в 14:45. Между четвертым и пятым этажами в жилом доме на улице Озерной, 22 горел мусор. Скорее всего, до приезда пожарных кто-то из людей пытался потушить пламя самостоятельно. Причина возгорания неизвестна – наши сотрудники потушили пламя. Параллельно на улице Озерной, 20 сгорел мусорный контейнер. Огонь потушили – обошлось без пострадавших", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Там отмечают, что сегодня днем также вспыхнул крупный пожар на Троещине.

"На улице Крайней загорелась крыша склада – площадь пожара составляла 120 метров. Пламя удалось локализовать", – рассказали нам спасатели.

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Ранее сообщалось, что полиция Киевской области задержала двух парней по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень. А в Житомирской области ведется работа по локализации четырех очагов возгорания в результате лесных пожаров.

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