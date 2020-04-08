Пожары под Киевом уничтожили огромные территории: видео с высоты птичьего полета

В сети появилось видео уничтоженной территории между Ирпенем и Ворзелем под Киевом, где ранее бушевали пожары.

Так, в паблике "Киев Оперативный" опубликованы кадры с высоты птичьего полета, на которых запечатлены гектары выжженной огнем земли.

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Напомним, в последние несколько недель в связи с сухой погодой, а также из-за того, что многие сжигают сухую траву, в Киеве и области участились пожары в экосистемах. Так, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже несколько дней не утихают масштабные пожары, к тушению которых уже привлекли вертолеты. Тем временем в столице на фоне этих пожаров резко ухудшились показатели качества воздуха.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что 7 апреля на улице Пуховской (Деснянский район) в Киеве вспыхнул крупный пожар – загорелись шины. Столб черного дыма был виден за несколько километров от места возгорания. Спасатели отмечали, что вероятная причина пожара – человеческий фактор: шины могли поджечь для того, чтобы не сдавать в платную утилизацию.

Также сообщалось о крупном пожаре в помещении Министерства культуры в Киеве.

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