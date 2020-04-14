Пожары в Чернобыле: огонь пошел в сторону Беларуси и Житомирской области

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции 10-й день продолжается тушение масштабных пожаров, которые захватывают все новые территории. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7:00 14 апреля ликвидируют пожары на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.

"Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники (в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 13 апреля осуществлено 227 сбросов – 538 т воды).

Кроме того, уточняется, что также пожар близ села Звиздаль Народичского района в Житомирской области на территории двух лесничеств локализован. Открытого огня нет, но наблюдается тление на общей площади около 5 га. К тушению привлечены 67 человек и 21 единица техники. Отметим, что село находится близ Киевской области и зоны отчуждения.

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В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о верховом пожаре в селах Рассоха и Кривая Гора, которое находится на левом берегу Припяти.

"Пожар, который был между прудом-охладителем и рекой Припять – погасили. Также, погасили огонь, который дошел до открытого распределительного устройства", – уточняется в сообщении. Кроме того, по данным агентства, копы задержали человека, который может иметь отношение к поджогу в районе с. Старые Соколы.

Вместе с тем, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что на данный момент в зоне отчуждения наблюдаются два очага пожаров – один идет в сторону Чернобыля, второй – в сторону Беларуси за Старые Шепеличи.

Кроме того, в Сети появилось видео из Полесского, которое разрушили пожары.

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"Бывший райцентр Полесское. Практически все частные дома добиты пожарами. Огонь потушили, но остатки полесских хат ещё тлеют. Уровень (радиации. – Ред.) немного превышен, но не значительно и очень локально", – говорится в описании к видео на странице Дмитрия Шибалова в Facebook.

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Также смотрите, как за две недели менялась ситуация с пожарами в зоне отчуждения со спутника. За отправную точку взято 1 апреля. Данные с сервиса fires.ru.

Отметим, накануне волонтеры и активисты заявляли о критической ситуации с пожарами в зоне отчуждения, так как огонь подошел к могильнику с радиоактивными отходами и, собственно, ЧАЭС. В ответ в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в настоящее время угрозы для Чернобыльской АЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов зоны отчуждения нет.

Также заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверил, что на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сейчас полностью безопасно.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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