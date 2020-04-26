Пожары в Чернобыле: спасатели тушат очаги в четырех лесничествах

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 26 апреля продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух ячеек – в селе Кривая Гора и на участке село Рудьки – село Буряковка. Там замечено тление пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем, сообщили в ГСЧС Киевской области.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно пять путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой созданы 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1050 человек и 250 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов – 114 т воды. Всего же с начала работ осуществлено 2230 сбросов – 5130 тонн воды.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений:

Киев – 0,015 мР/ч (допустимый фон 0,05 мР/ч)

Киевская область – 0,011 мР/ч (допустимый фон 0,05 мР/ч)

Чернобыль – 0,021 мР/ч (допустимый уровень 0,055 мР/ч)

КДП Дитятки 0,02 мР/ч (допустимый уровень 0,055 мР/ч)

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Напомним, из-за пожаров в Чернобыльской зоне потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших деревень, включая Лелив, Копачи и Полесское. Была охвачена огнем территория Рыжего леса, уничтожен пионерлагерь "Изумрудный", а также известный троллейбус МТБ-82.

А недавно в Чернобыльской зоне, где все еще продолжают тушить пожары, лесники нашли маленького жеребенка Пржевальского. Маленькая лошадка одиноко бродила возле одного из пожарищ Зоны отчуждения. Возможно, чем-то напуганный табун не заметил, как потерял малышку.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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