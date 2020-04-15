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Пожары в Чернобыльской зоне: появились ли новые поджоги

15 апреля, 21:45

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Завтра в Зону отчуждения везут более 500 пожарных

В соцсетях вечером, 15 апреля, появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне, где уже более 10 дней борются с масштабным пожаром, завтра прибудут более 500 пожарных. Также сообщалось, что это связано с новыми поджогами, поскольку пламя в Чернобыльской зоне 14 апреля удалось потушить: остались лишь очаги тления.

Как рассказал сайту "Сегодня" Ярослав Емельяненко, изначально ему поступила информации из Зоны отчуждения, что там произошел новый пожар.

"Нам удалось уточнить информацию из Чернобыля, что туда везут людей, чтобы прочесать лес и затушить остатки пожара, которые еще тлеют. Поэтому это не новый пожар. Тлеть в Чернобыльской зоне будет еще несколько дней", – пояснил сайту "Сегодня" Емельяненко, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, который позже удалил первоначальный пост и разместил новый, с уточненной информацией.

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О ситуации, которая наблюдается в Чернобыльской зоне вечером 15 апреля, также рассказал Александр Сирота, глава общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"Сейчас в Зоне идет небольшой дождь. По информации штаба, новых возгораний нет, есть тление лесной подстилки в горельниках. Утром начнутся работы по окапыванию и ликвидации источников", – пишет он на своей странице в Facebook.

В ГСЧС Киевской области сайт "Сегодня" заверили, что новых очагов возгорания в Зоне отчуждения нет.

"Я могу подтвердить, что завтра 500 пожарных приезжают в Зону отчуждения на ротацию. И это доступная всем информация. Спасатели сменяются там каждый двое-трое суток. Что же касается информации активиста по поводу нового возгорания в Чернобыльской зоне, то новых очагов возгорания там нет. Сегодня там производили облет всей территории и отрытых очагов возгорания не наблюдается. Есть проблема с тлением торфа в Полеском районе и туда сегодня на разведку выезжали пожарные. Открытых очагов возгорания в Чернобыльской зоне нет", – рассказала сайту "Сегодня" Виктория Рубан, глава пресс-службы ГСЧС в Киевской области.

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Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки территорий. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Вместе с тем 14 апреля пошли дожди и открытый огонь удалось потушить, однако на данный момент продолжается тление.

Подробнее о последствиях ЧП смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Чернобыль зона отчуждения пожарные пожар ГСЧС чернобыльская зона тление

Источник: Сегодня

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