Правоохранители задержали двух киевлян, воровавших в храмах Киева и области

Мужчины похищали пожертвования и ценности

В Вышгородском районе, в селе Новые Петровцы, правоохранители задержали 37-летнего киевлянина, которого подозревают в совершении краж из церквей. По данным полиции Киевской области, мужчина похищал пожертвования прихожан и другие ценности.

"Псевдоверующий входил в доверие к прихожанам и церковнослужителям, смотрел, чем можно "поживиться". Во время поверхностного осмотра у него изъяли украденные из церкви изделия из золота и серебра. Мужчину подозревают в совершении трех краж. В том числе, из храма в поселке Дымер, куда он проник путем повреждения замка", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

По всем фактам открыты уголовные производства. Полицейские устанавливают причастность киевлянина к другим аналогичным кражам.

В прокуратуре Киева, тем временем, сообщают о задержанном за аналогичное преступление киевлянине.

"Сообщено о подозрении мужчине, который обокрал помещение храма "Святого Великомученика Георгия Победоносца" на Оболони. Установлено, что еще 14 марта 2019 года года около девяти часов вечера преступник проник в храм через окно и похитил из церковной ювелирной лавки 25 серебряных цепочек, 30 серебряных крестиков, 2 серебряные ложки, 20 серебряных колец, 10 святых образов, 10 золотых крестиков, денежные средства в сумме 400 грн., и две книги "Евангелие". Общая сумма похищенного имущества составила 33 000 гривен", – сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, мужчину задержали на территории города Фастов при попытке продать похищенное церковное имущество. Установлено, что он уже был судим за подобные преступления. За совершенное злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет с лишением свободы.

Напомним, в ночь на Благовещение, с 6 на 7 апреля 2019 года, неизвестные совершили нападение на храм Православной Церкви Украины в Тернопольской области. Разбив окно в алтаре, злодеи проникли в храм Святой Троицы на Божьей горе, возле села Большие Бережцы Кременецкого района. Об этом сообщил настоятель храма протоиерей Василий Дидык. Священник рассказал, что вандалы осквернили величайшие святыни храма.

Ранее Православная церковь Украины объявила громкие демократические перемены. Служить на украинском языке будут больше. Там, где можно, прихожане будут сидеть, а не стоять во время службы. Также в храмы можно будет приходить в шортах, коротких юбках и с непокрытой головой. Молодой митрополит ПЦУ Епифаний большинство церковных запретов считает старорежимными.

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