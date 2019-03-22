Правоохранители задержали водителя маршрутки, который сбил трех человек на Дорогожичах
За жизни пострадавших сейчас борются медики
В Киеве правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который сбил трех человек на Дорогожичах. Он дает показания силовикам. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП", – заявил чиновник. Он добавил, что за жизни пострадавших сейчас борются медики.
Одну из пострадавших доставали из-под автомобиля. По всей вероятности, водитель набрал скорость в надежде "проскочить", но не успел и сбил трех человек.
У маршрутки разбито левое ветровое стекло. По словам водителя, у автобуса оказали тормоза, он находится в шоковом состоянии. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.
Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная аварияс участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.
Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
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