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Правоохранители задержали водителя маршрутки, который сбил трех человек на Дорогожичах

Сегодня, 00:50

За жизни пострадавших сейчас борются медики

Правоохранители задержали водителя маршрутки, который сбил трех человек на Дорогожичах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3db/d62/5c93dbd62e1e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3db/d62/5c93dbd62e1e3.jpg Происшествия За жизни пострадавших сейчас борются медики

В Киеве правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который сбил трех человек на Дорогожичах. Он дает показания силовикам. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП", – заявил чиновник. Он добавил, что за жизни пострадавших сейчас борются медики. 

Одну из пострадавших доставали из-под автомобиля. По всей вероятности, водитель набрал скорость в надежде "проскочить", но не успел и сбил трех человек.

У маршрутки разбито левое ветровое стекло. По словам водителя, у автобуса оказали тормоза, он находится в шоковом состоянии. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов. 

Видео: Сегодня

Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная аварияс участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля. 

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Тег Киев, авария, ДТП, дорогожичи

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