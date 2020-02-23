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"Премия Дарвина" в Киеве: на Вокзальной пьяный упал под колеса скоростного трамвая (видео)

23 февраля, 14:33

Игорь Серов

Избежать трагедии удалось только чудом, только благодаря реакции вагоновожатой

В Киеве на конечной остановке скоростного трамвая на Вокзальной произошло ЧП. Там в воскресенье, 23 февраля, около 13:25 мужчине стало плохо, и он упал в нескольких сантиметрах от рельсов, сообщает журналист сайта "Сегодня".

Неравнодушные прохожие попытались оказать ему помощь, начали обливать водой и приподняли. Однако, когда мимо места происшествия проезжал трамвай (бортовой номер 797), мужчина угодил головой прямо под колеса коммунального транспорта. К счастью, вагоновожатая успела затормозить.

Водитель трамвая попросила находившихся там граждан оттащить мужчину от трамвая. Однако тот сам поднялся на ноги, после чего решил прилечь на пороге супермаркета.

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Как сообщает журналист, еще до падения на рельсы и столкновения с трамваем лицо мужчины было окровавлено, и судя по всему, он был изрядно пьян.

Внимание, на видео присутствует кровь (18+)

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что со скоростным трамваем произошло другое ЧП – возле НАУ Skoda чуть не вылетела на рельсы .

Также писалось, что в Харькове наглого пассажира выбросили из трамвая .

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рельсы вокзальная скоростной трамвай пьяный пешеход

Источник: Сегодня

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