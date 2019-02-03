Преступность в Киеве: назван самый опасный район столицы

Уровень преступности в Киеве за год серьезно уменьшился

В Киеве общий уровень преступности заметно снизился. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Преступность в Киеве: назван самый опасный район столицы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6bc/dad/5c56bcdad9920.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6bc/dad/5c56bcdad9920.jpg 2019-02-03T12:19:00+02:00 Происшествия Уровень преступности в Киеве за год серьезно уменьшился

В Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Об этом со ссылкой на данные главного управления столичной Нацполиции передает "Наш Киев".

В целом, на улицах стало меньше убийств, грабежей, хулиганств и краж. В то же время, число покалеченных людей за год в Киеве выросло ― со 147 человек в 2017-м до 159 в 2018-м.

Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений. Вероятность стать жертвой воров здесь в три раза выше, чем на Печерске, а пострадать от хулиганов можно в пять раз чаще, чем на Подоле.

При этом на самый плотно населенный район столицы, Деснянский, в 2018-м пришлось в два раза меньше преступлений ― 4746. Криминальным лидером 2017-го был все тот же Деснянский район, в то время, как Шевченковский располагался только на третьем месте.

В тройку мест, где по итогам прошлого года гулять стоит только с газовым баллончиком, попали также Соломенский и Днепровский районы города.

Самой безопасной частью Киева оказался Печерск – уровень преступности здесь в 3,5 раза ниже, чем в Шевченковском районе: 2378 преступлений против 8524. В 2017-м самым спокойным местом города был Подол.

Стоит отметить, что почти каждое второе преступление в столице ― кража. Их в Киеве в прошлом году зарегистрировали около 26 тысяч. В 2017-м хищений было еще больше ― почти на 20%.

В 2018-м чаще всего воровали в Соломенском районе ― на этот район пришлась пятая часть от всех киевских краж. А вот на Печерск и Подол воры наведывались реже всего.

В большинстве случаев ― 5791 раз воры проникали в квартиры и "выносили" оттуда золото, деньги и аудио- и видеоаппаратуру. Из автомобилей чаще всего похищали деньги, из карманов ― мобильные телефоны.

Напомним, ранее мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве появились патрули спецназа. Вокзал хотят очистить от воров, грабителей и бездомных.

Кроме того, в августе прошлого года сообщалось, что в Киеве появится новый мото-патруль полиции. Сертификаты инструкторам вручили начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков и Посол Канады в Украине Роман Ващук. Первая группа полицейских прошла обучение у инструкторов из Канады.

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