Преступность в Киеве: уменьшилось число грабежей и краж машин

По данным полиции, в столице не произошло существенных всплесков преступности

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В Киеве за первые три месяца 2019 года в четыре раза уменьшилось количество краж машин и втрое – грабежей. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады, ссылаясь на отчет правоохранителей о состоянии правопорядка, борьбы с преступностью и охраны общественного порядка в столице за первый квартал.

"Правоохранители за три месяца 2019 года осуществили 270 тысяч выездов на место преступления. Это почти 3000 вызовов в сутки. В среднем ежедневно в столице регистрируется 180 уголовных правонарушений. По расчетам на 10 тысяч населения, преступность в Киеве составляет 55,3%. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на два с половиной процента. Следственными подразделениями было направлено в суд почти 4000 уголовных производств. С начала года было задержано семь преступных групп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение первого квартала в Киеве не произошло существенных всплесков преступности. Уровень раскрытия преступлений за этот период – 17%. Это больше, чем в прошлые годы, потому что был показатель и в 13%, и в 8%.

"Большая часть правонарушений, а это 60%, – имущественного характера. Полицией зафиксировано 7700 квартирных краж, более 400 грабежей, 69 разбойных нападений и почти две сотни угонов транспорта. Если сравнивать с прошлыми годами, тогда осуществлялось около 17 грабежей в день, сегодня – 5", – уточняется в сообщении.

Значительную часть преступлений 40% – совершают не жители Киева, преимущественно иностранцы. За три месяца было обнаружено 1160 фактов оборота наркотиков, это почти на 300 больше, чем в прошлом. Задержаны три группировки, которые сбывали незаконные вещества через Интернет. Всего было изъято 26 кг наркотиков общей стоимостью шесть миллионов грн.

Также с начала года в Киеве было изъято 90 единиц огнестрельного оружия, три ручных противотанковых гранатомета, 17 гранат, 9000 патронов, мина, полтора килограмма взрывчатки.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений.

Также напомним, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.

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