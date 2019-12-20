Преступность в Киеве: за год произошло 69 убийств, копы изъяли 26 кг взрывчатки

В прошлом году в течение года было 87 убийств

/ Фото: Анатолий Бойко

С начала 2019 года столичная полиция приняла более 1,3 млн вызовов. Правоохранители в течение года совершили более 780 тысяч выездов на место преступления. Это примерно 2300 вызовов в сутки. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в ходе заседания Киеврады 19 декабря.

"В течение 2019 в столице было совершено 69 умышленных убийств. В прошлом году – 87. Пока не раскрыто лишь три убийства. Продолжается тенденция уменьшения количества угонов транспортных средств – в этом году их на 200 меньше. В общем имеем положительную динамику по преступлениям имущественной направленности. Например, если в сутки в 2016 году происходило 17 грабежей, то сейчас пять. За совершение имущественных преступлений задержаны 168 группировок, это почти 500 человек", - сказал Крищенко.

Всего, по подсчетам полиции, в столице фиксируется 158 преступлений на 10 000 населения. В 2018 году этот показатель составлял 191 противоправное деяние. По данным Крищенко, уровень раскрытия преступлений больше, чем в прошлом году – более 27%.

Кроме того, с начала года в Киеве было изъято 188 пистолетов, 77 винтовок, 11 автоматов, 42 ручных противотанковых гранатомета, 5 пулеметов, 142 гранаты, 25 000 патронов, 26 кг взрывчатки.

Также в столице было зарегистрировано 3500 фактов незаконного оборота наркотиков.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с 2017 годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений.

Также полиция Киева расследует загадочное убийство на Печерске. Утром 17 декабря там обнаружили труп мужчины, возле которого лежала в крови женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

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