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Президенту банка "Аркада" грозит до 12 лет тюрьмы за присвоение 50 млн грн

3 сентября, 15:38

Руслан Ровик Руслан Ровик

Паливоду подозревают в присвоении 50 миллионов гривен

Президенту банка "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Еврика" и "Патриотика" в столице.

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Как сообщили в прокуратуре Киева, мужчине грозит наказание по статье о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. Ее санкция предполагает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2018 году Паливода вместе с сообщниками разработал и осуществил схему присвоения денег из фонда, который финансировал строительство 39 домов в Киеве.

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50 миллионов гривен были выведены через выдачу кредитов и проведение операций с использованием организаций подозреваемого. Его намерены держать под стражей без возможности выйти под залог.

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Напомним, ранее банк "Аркада" объявили неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов предложил несколько вариантов выведения финучреждения с рынка, в том числе и через продажу инвесторам.

Также сообщалось, что в банк "Аркада" введена временная администрация – на месяц, с 26 августа по 25 сентября 2020 года. Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физлиц назначена Ирина Штогрин.

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строительство Киев растрата застройщики подозрение Банк «Аркада»

Источник: Сегодня

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