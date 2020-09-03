Президенту банка "Аркада" грозит до 12 лет тюрьмы за присвоение 50 млн грн

Президенту банка "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Еврика" и "Патриотика" в столице.
Как сообщили в прокуратуре Киева, мужчине грозит наказание по статье о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. Ее санкция предполагает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2018 году Паливода вместе с сообщниками разработал и осуществил схему присвоения денег из фонда, который финансировал строительство 39 домов в Киеве.
50 миллионов гривен были выведены через выдачу кредитов и проведение операций с использованием организаций подозреваемого. Его намерены держать под стражей без возможности выйти под залог.
Напомним, ранее банк "Аркада" объявили неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов предложил несколько вариантов выведения финучреждения с рынка, в том числе и через продажу инвесторам.
Также сообщалось, что в банк "Аркада" введена временная администрация – на месяц, с 26 августа по 25 сентября 2020 года. Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физлиц назначена Ирина Штогрин.
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