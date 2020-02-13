Пришел на обследование: в Киеве мужчина умер на приеме у врача

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В Киеве сегодня, 13 февраля, в Голосеевском консультационно-диагностическом центре (Голосеевский проспект, 6) в очереди на обследование желудочно-кишечного тракта умер 47-летний мужчина.

Как рассказали сайту "Сегодня" в департаменте здравоохранения киевской городской государственной администрации, трагедия произошла сегодня утром.

"47-летний мужчина пришел на прием к врачу. Он стоял в очереди на гастроскопию. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Моментально прибежали врачи, начали его откачивать. Медики делали мужчине непрямой массаж сердца и применяли адреналин, но эти меры результата не дали. Параллельно медики вызвали скорую. С момента звонка до того, как они начали реанимацию дефибрилляторами, – прошло 10 минут. Увы, спасти мужчину не удалось, он скончался", – рассказали в департаменте здравоохранения КГГА.

Известно, что в медицинское заведение мужчина пришел сам. Уже после трагических событий на место приехала его жена.

В полиции Голосеевского района рассказали сайту "Сегодня", что на место выезжала следственно-оперативная группа.

"Событие зарегистрировано в журнале единого учета обращений и сообщений о криминальных правонарушениях и других событиях. Следователи только недавно покинули стены медучреждения. Правовая квалификация будет дана, когда будут выяснены все обстоятельства трагедии. Только тогда следователь примет решение об открытии уголовного производства. По закону у него на это есть сутки. Мужчина 1971 года рождения. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой буде установлена точная причина смерти", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Голосеевского района.

Напомним, 28 января в подземном переходе на станции метро "Харьковская" внезапно стало плохо мужчине. Он потерял сознание и упал на пол. Люди, которые находились в переходе, вызвали скорую и бросились оказывать ему помощь. Прохожие и продавцы из ближайших торговых точек пытались реанимировать мужчину и около 15 минут делали ему непрямой массаж сердца, пока не приехали медики. При этом мужчина на некоторое время пришел в себя и задышал, однако потом снова потерял сознание. В машине скорой мужчина умер.

Напомним, в Кировоградской области трехлетний ребенок внезапно умер после планового визита к педиатру. Во время вскрытия было установлено, что малыш страдал врожденной патологией сердца. Родители обвиняют местного врача – якобы она вовремя не заметила болезни и не оказала помощи. Сама педиатр утверждает, что спасти ребенка она не могла из-за отсутствия стационара и медицинского транспорта.

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