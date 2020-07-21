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Продавала путевки в Турцию и Египет: в Киеве будут судить мошенницу

21 июля, 03:24

Наталья Руда Наталья Руда

Женщина также "торговала" бытовой техникой

В Киеве будут судить мошенницу, которая на туристических путевках и продаже бытовой техники обманула граждан на 700 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Подозреваемая, не будучи оператором по предоставлению туристических услуг и не имея намерения и возможности выполнять обязательства по договорам о туристическом обслуживании, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программе", – говорится в сообщении.

Также женщина предлагала знакомым купить бытовую технику по скидкам через известную торговую сеть, к которой сама не имела отношения.

На данный момент установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей деньгами 18 человек с октября 2016 года по ноябрь 2018 года.

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Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить двух женщин, которые на "аренде" квартир обманули более 50 человек.

Новости "Сегодня" писали, как аферисты охотятся за теми, кто пытается продать вещи в интернете. Также мы рассказывали, как мошенники обманывают украинцев при обмене валюты. Подробности – в сюжете:

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Киев туризм мошенники

Источник: Сегодня

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