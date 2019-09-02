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Прокуратура нашла нарушения в работе полицейских в Киевской области

2 сентября, 12:33

По данным прокуратуры, 15 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности

/ Фото: Pixabay

Прокуратура Киевской области выявила многочисленные нарушения в деятельности областной полиции при применении к лицам мер воздействия за административные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, были установлены нарушения при оформлении работниками полиции протоколов об административном задержании. В частности, не уведомлялись родственники лиц об их задержании, самих задержанным не знакомили с их правами, безосновательно удерживали в подразделении полиции сверх установленного срока, а также проводились досмотры лицами не одного пола при отсутствии понятых и тому подобное.

"В то же время, имеют место многочисленные факты волокиты при выполнении работниками полиции решений судов о наложении на правонарушителей взыскания в виде административного ареста, что приводит к их уклонению от отбыванию назначенного судом взыскания", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что заместителем прокуратуры области начальнику ГУ Национальной полиции в Киевской области внесено указание, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены 15 сотрудников полиции.

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В целом на протяжении текущего года к дисциплинарной ответственности привлечены 65 сотрудников полиции за нарушение прав лиц при их административном задержании или исполнении постановлений суда об административном аресте.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области под следствие попал начальник управления Национальной полиции области Виталий Глуховеря. Офицеру инкриминируют превышение служебных полномочий.

Также мы писали, что в конце мая несколько полицейских в Переяславе-Хмельницком, стреляя по банкам, убили ребенка.

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нарушения полиция киевская область

Источник: Сегодня

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