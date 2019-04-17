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Прокуратура заявила о нарушениях в работе полиции Киевской области

Сегодня, 13:28

Полиция не сообщала о задержании людей их родственникам, проводила осмотр при отсутствии понятых

Фото: Нацполиция

Прокуратура Киевской области по результатам проверки в ГУ Нацполиции в регионе и его территориальных подразделениях установила факты нарушения полицией норм законодательства при применении к лицам мер воздействия за админнарушения.

"В частности, при оформлении работниками полиции протоколов об административном задержании. К примеру, не уведомляются родственники задержанных лиц, самих задержанных не знакомят с их правами, осмотр проводится при отсутствии понятых, еще и лицами не одного пола, выявлены случаи необоснованного содержания лиц в подразделении полиции сверх установленного срока, и тому подобное", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Также были многочисленные случаи волокиты при выполнении работниками полиции решений судов о наложении на правонарушителей взыскания в виде административного ареста, что приводит к уклонению от отбывания назначенного судом наказания.

Начальнику ГУ Нацполиции в области прокуратура внесла указание с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

Ранее правозащитники рассказали об ужасных условиях содержания заключенных в Бердянской колонии.


Также мы писали, что экс-милиционеру и его сообщнику дали по 8 лет за пытки и грабеж пенсионеров.

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Тег пытки, прокуратура, киевская область

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