Пропал на День влюбленных: под Киевом ищут подростка (фото)

У мальчика есть дефект речи

/ Фото: Нацполиция

В городе Украинка Киевской области разыскивают 17-летнего подростка. У мальчика есть дефект речи, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Последний раз Даниила Куцана видели на День влюбленных, 14 февраля. В 19:00 мальчик ушел из дома на переулке Днепровский, 21. До сих пор подростка никто не видел. Копы опубликовали фото и приметы Даниила.

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Приметы пропавшего: на вид мальчику 17 лет. Рост парня – 170 см, он худощавого телосложения. Лицо у Даниила овальное, волосы русые, а глаза карие.

Пропавший был одет: на мальчике был белый худи с капюшоно и спортивные штаны темного цвета. Обут Даниил был в кроссовки.

Копы просят при наличии любой информации о возможном местонахождении парня сообщить по телефону спецлинии полиции "102".

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

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