Прорыв на теплотрассе в центре столицы: киевлянам стоит готовиться к пробкам

Ремонтники будут работать всю ночь, но ремонт затянется как минимум на три дня

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На месте прорыва теплотрассы на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели аварийная бригада раскопала всю улицу.

На место аварии привезли трубу для замены. По словам ремонтников, работать будут всю ночь, но работы затянутся как минимум на три дня.

Киевлянам стоит готовиться к пробкам и объезжать место ЧП.

На время ликвидации прорыва на теплотрассе движение по части улицы Саксаганского будет перекрыто от Шота Руставели до Большой Васильковской. Из-за аварии уже изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса № 69. Внесут коррективы и в работу маршрутных такси, которые отправляются от станции метро "Дворец Спорта" и подвозят туда пассажиров из разных районов столицы.

Напомним, ранее руководство КП "Киевтеплоэнерго" обещало, что последствие ЧП ликвидируют до вечера среды.

Как сообщалось, повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм произошло на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева. На месте образовалась огромная яма, а улицу залило кипятком.

Между тем, в социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт. В мэрии обвинение отвергли, заявив, что работы проводились, но на другом участке.

"На участке, где произошел прорыв, ремонтные работы не проводились. Если бы теплотрасса тут менялась, то такого прорыва не произошло бы", – прокомментировали ситуацию сайту "Сегодня" в Киевской горгосадминистрации.

Новости "Сегодня" писали, что водитель автомобиля Dacia, провалившегося в яму с кипятком, рассказал нам, что получил небольшие ожоги.

Прорыв трубы в центре Киева, 5 ноября 2019 года Видео: Сегодня

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