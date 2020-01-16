Прорыв трубы на столичном Виноградаре: более ста домов уже сутки без тепла

В "Киевтеплоэнерго" обещают, что уже через пару часов батареи станут теплыми

Фото: "Виноградарь"/Facebook

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Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" продолжают ремонтные работы на месте прорыва теплотрассы на Виноградаре. Напомним, прорыв произошел тут вчера на проспекте Правды, 68-б. В результате без тепла оставались более 100 жилых домов.

"Повреждение было выявлено в тепловой камере. Прорвало трубу диаметром 400 миллиметров. Труба с теплоносителем была запущена в эксплуатацию в 1982 году, то есть, она эксплуатируется 38 лет. На данный момент ремонтные работы уже завершены и начат процесс возобновления подачи теплоносителя в дома потребителей. Более суток без тепла остаются более ста жилых домов. Уже через пару часов батареи в квартирах станут теплыми", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

При этом за минувшие двое суток в столице произошло еще несколько подобных ЧП. В частности, мы писали об аварии в Соломенском районе и на территории жилищного комплекса "Кампус". Вместе с тем жители столицы активно постят в социальных сетях фото и видео труб в аварийном состоянии.

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