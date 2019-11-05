Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

Масштабный прорыв трубы в Киеве: водитель едва не обварился в кипятке, фото, видео

5 ноября, 19:59

Александр Марущак

Корреспондент "Сегодня" узнал у водителя автомобиля, провалившегося в яму, подробности ЧП

Реклама

Водитель автомобиля Dacia, провалившегося в яму с кипятком в результате прорыва теплотрассы в центре Киева, получил небольшие ожоги, но отказался от госпитализации. Об этом он рассказал корреспонденту сайта "Сегодня" на месте события.

"Я ехал со своей знакомой, когда заметил провал на Саксаганского и кипяток, решил свернуть вправо, но там уже тоже подмыло асфальт. Автомобиль наполовину провалился. Я выскочил и по щиколотки попал в кипяток. Помог выбраться из авто знакомой. Медики осмотрели: есть небольшие ожоги, но от госпитализации я отказался", – сообщил он.

Мужчина уточнил, что автомобиль принадлежит его другу и тот настоял на осмотре транспортного средства. По словам пострадавшего, владелец решил оценить полученные повреждения до подъема авто.

Читайте также: Прорыв трубы в центре Киева: столицу Украины сравнили с Исландией

Позже хозяин авто дал соответствующее разрешение. Спасатели обвязали автомобиль креплениями и подняли при помощи манипулятора, у машины поврежден бампер.

По словам корреспондента, ранее из ямы вытащили другой автомобиль – Nissan.

Видео: Сегодня

Новости "Сегодня" писали, что повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм произошло на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В мэрии отметили, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев авария авто прорыв трубы

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормы
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормыПроисшествия
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
Из аэропорта
Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют пассажиров: стали известны причиныПроисшествия
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварииПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...