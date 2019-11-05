Масштабный прорыв трубы в Киеве: водитель едва не обварился в кипятке, фото, видео

Корреспондент "Сегодня" узнал у водителя автомобиля, провалившегося в яму, подробности ЧП

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Водитель автомобиля Dacia, провалившегося в яму с кипятком в результате прорыва теплотрассы в центре Киева, получил небольшие ожоги, но отказался от госпитализации. Об этом он рассказал корреспонденту сайта "Сегодня" на месте события.

"Я ехал со своей знакомой, когда заметил провал на Саксаганского и кипяток, решил свернуть вправо, но там уже тоже подмыло асфальт. Автомобиль наполовину провалился. Я выскочил и по щиколотки попал в кипяток. Помог выбраться из авто знакомой. Медики осмотрели: есть небольшие ожоги, но от госпитализации я отказался", – сообщил он.

Мужчина уточнил, что автомобиль принадлежит его другу и тот настоял на осмотре транспортного средства. По словам пострадавшего, владелец решил оценить полученные повреждения до подъема авто.

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Позже хозяин авто дал соответствующее разрешение. Спасатели обвязали автомобиль креплениями и подняли при помощи манипулятора, у машины поврежден бампер.

По словам корреспондента, ранее из ямы вытащили другой автомобиль – Nissan.

Видео: Сегодня

Новости "Сегодня" писали, что повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм произошло на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В мэрии отметили, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения.

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