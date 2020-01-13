Прорыв трубы возле Оушен Плаза: спасатели эвакуировали людей, новые видео

В ресторанах вылетели окна, а Ocean Plaza заполняет горячая вода

Фото: Евгений Опанасенко/Сегодня

В результате прорыва трубы у Ocean Plaza в нескольких ресторанах, расположенных неподалеку, "вылетели" окна. Людей эвакуируют, передает УНН.

Так, из-за прорыва трубы в соседних ресторанах "Руккола" и "Хачапури и вино" выбило окна, спасатели эвакуируют людей.

Видео: t.me/K_L_I_V_E

Кроме того, на кассах супермаркета "Ашан" в торговом центре, люди оставляли покупки на кассе и покидали помещение, которое начала заполнять горячая вода.

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Видео: t.me/K_L_I_V_E

Видео: t.me/K_L_I_V_E

"Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА", – уточнили в пресс-службе ГСЧС.

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Видео: t.me/K_L_I_V_E

Как сообщалось, крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой из-за прорыва трубы рядом с ТЦ. В торговые залы хлынул кипяток.

По информации ГСЧС, в Киеве из-за порыва трубы теплотрассы у Ocean Plaza на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы.

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