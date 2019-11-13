Проседание дороги в центре Киева: появились фото и видео

По словам рабочих, на Владимирской брусчатка просела от старости

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На улице Владимирской в центре Киева, где, по информации КК "Киевавтодор", 13 ноября произошло аварийное проседание проезжей части, работает аварийная бригада Шевченковского района. Дорожное движение тут действительно затруднено, а именно от пересечения улиц Владимирской с Прорезной.

Посреди проезжей части работает техника. Рабочие снимают брусчатку и складируют ее тут же, посреди улицы.

"Мы просто меняем просевшую брусчатку. Никакого аварийного проседания нет. Просто сделаем "подушку" и вернем брусчатку на место. Работы продлятся до 20 ноября", – рассказал нам бригадир дорожной службы.

Рядом с разрытием на Владимирской ведутся работы по ремонту эскалатора станции метро "Золотые ворота" – тут установили на тротуаре конструкции метрополитена.

Впрочем, дорожники не связывают эти работы с проседанием брусчатки на Владимирской.

"Брусчатка просела от старости, вот и латаем ее по кусочкам",- поясняет один из рабочих.

Почему не выполнять такие работы, например, ночью, чтобы не создавать заторы в центре города, рабочие не смогли нам ответить.

Ранее сообщалось, что в столице 13 ноября ограничено движение на Северном мосту в связи с ремонтом дороги.

Напомним, в Киеве на прошлой неделе зафиксировали рекордное количество ДТП. Только за субботу и воскресенье насчитали более 170 дорожных происшествий. Напомним, большинство аварий на украинских дорогах происходят из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и вождения в нетрезвом состоянии. Еще одна вероятная причина – ямы на дорогах.

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