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Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)

1 августа, 15:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У девушки перелом челюсти и много синяков на лице

В поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Его уже задержала полиция.

Об этом рассказала сама пострадавшая Анастасия Луговая на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

"Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына", - написала она.

Пострадавшая девушка

Пострадавшая девушка

К счастью, Анастасия смогла обмануть насильника и убежать вместе с ребенком.

"Мне с ребенком удалось убежать. Преступник задержан в семь часов утра. (…) Сейчас я нахожусь в черепно-лицевом отделении, у меня перелом челюсти", - сказала пострадавшая.

Также она уточнила, что этот поезд не делает много остановок, поэтому до конца поездки злоумышленника охраняли. Уже в Киеве их ждали полицейские и муж пострадавшей.

"Начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не дали возможности ему убежать. Ведь тот грозился нажать стоп-кран, выбить окно. В 07:11 мы прибыли на станцию Киев-Пассажирский, где нас ждал наряд полиции, вызванный моим мужем", – добавила девушка.

Напомним, мы писали, что в Житомирской области молодой мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

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