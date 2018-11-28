Протест в Ocean Plaza завершен, работники второй день отмывают окна
Активисты забрали с собой баннер и флаги
В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza на улице Антоновича, 176, завершилась сегодняшняя акция протеста против российского бизнеса в Украине. Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня".
Активисты покинули здание торгового центра. Они забрали свои флаги, которые установили утром неподалёку от рамок металлоискателей, и большой баннер. ТЦ продолжает работу в штатном режиме.
Фото: Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова
Фото: Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова
Фото: Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова
Фото: Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова
Фото: Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова
Фото: Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова
Фото: Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова
Тем временем, сотрудники клининговой службы приступили к уборке. Работники стирают надписи со стёкол витрин и отчищают наклейки, оставленные на стеклянных перилах лестницы на первом этаже.
Напомним, протест начался еще 26 ноября, тогда в здание центра неизвестные бросили дымовые шашки и из центра провели эвакуацию посетителей и персонала. Уже 27 ноября под стенами ТРЦ собрались около 50 протестующих. Они подожгли файеры, сложили возле входа шины и разрисовали окна здания. В ходе сегодняшнего дня, 28 ноября, протестующие заявили о задержаниях нескольких участников акции.