Протестующие предприниматели заблокировали проезд в центре Киева (видео)

В Киеве в среду, 6 мая, протестующие предприниматели и представители бизнеса заблокировали движение транспорта на улице Грушевского в центре города, в районе стадиона "Динамо".

Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook журналист Ян Доброносов.

Так, бизнесмены устроили акцию протеста "Власть, ты с кем?", требуя возобновить их деятельность. Люди стали ходить по пешеходному переходу, чем заблокировали движение. На месте пикета находятся правоохранители, которые не пропускают митингующих под здание Кабинета министров, происходят перепалки. Протестующие говорят, что будут блокировать движение, пока их не пропустят к зданию правительства, их акция под самим Кабмином запланирована на 11:00. Также они отмечают, что заявка на протестную акцию подавалась столичным властям и была одобрена, поэтому митинг законный.

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Ранее в столичном главке полиции анонсировали усиление мер безопасности в центре города в связи с акциями протеста.

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении полиции. Кроме того, в полиции сообщали об ограничении движения по ряду улиц в правительственном квартале.

Напомним, на 6 мая в 13:00 запланировано заседание правительства. Как анонсировалось ранее, на заседании примут ряд решений, которые ослабят "определенные карантинные условия".

Отметим, что бизнесмены из-за карантина уже не первый раз протестуют в центре Киева. При этом в прошлую среду между предпринимателями и правоохранителями произошли стычки.

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Напомним, что карантин в Украине официально действует до 22 мая, однако с 11 мая ожидается ряд послаблений.

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