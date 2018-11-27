Протестующие разблокировали Ocean Plaza: посетителей впустили в ТРЦ

Сегодня, 13:22

Здание отмывают от краски и надписей, шины с главного входа увезли

Фото: Анастасия Лесык
Фото: Анастасия Лесык

Протестующие активисты разблокировали ТРЦ Ocean Plaza, который расположен недалеко от метро "Лыбедская". Работники торгового центра начали отмывать окна он надписей.


Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

После полудня в торговый центр запустили посетителей. В данное время продолжается уборка территории вокруг ТРЦ, сотрудники клининговой службы уже очистили часть витрин и смыли красную лужу краски с порога здания. На входе сильно пахнет растворителем.

С центрального входа также убрали шины. Их погрузили в ковш небольшого эскалатора и увезли.

Напомним, активисты националистических организаций выступали против российского бизнеса в Украине. ТРЦ Ocean Plaza, по их словам, принадлежит представителям страны-агрессора. Сегодня утром активисты написали на витринах центра: "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй в Ocean Plaza". В акции принимали участие около 50 человек.

Накануне в ТРЦ неизвестные лица бросили дымовые шашки. Пожара не было, никто не пострадал. По словам очевидцев, залы окутал густой дым, всех посетителей и работников эвакуировали на улицу. В самом ТРЦ поспешили сообщить, что торгово-развлекательный центр временно прекратил свою работу по техническим причинам.
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Авторы:

Анастасия Лесык, Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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