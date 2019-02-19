Провал на дороге в Киеве: как коммунальщики чинят огромную яму
Засыпать яму обещают в ближайшее время
Провал в Киеве: яма глубиной в четыре метра образовалась прямо на проезжей части улицы Народного ополчения. Сюда запросто могло провалиться не одно авто. ЧП произошло около 4 утра. Сейчас коммунальщики пытаются ликвидировать последствия аварии.
Машины осторожно проезжают рядом. Водители испуганно смотрят на яму из окон. И водитель троллейбуса не рисковали ехать мимо этого пропасть. Поэтому несколько маршрутов пустили через другие улицы.
К яме еще утром подтянулись коммунальщики. Приехали с техникой.
"Вы знаете, какой здесь фонтан воды, как лилось, оно размыло все. Это делается моментом, бахнуло, и потекло. Очень старые трубы, время берет свое, срок годности данных труб уже вышел", – говорит Петр Штурхатський, рабочий "Киевводоканала".
Яму обещают засыпать к вечеру и восстановить дорожное покрытие.
Напомним, из-за аварии водопровода и провала проезжей части в Киеве были изменены маршруты движения троллейбусов № 19д, 30, 40 и 40к.
Ранее мы сообщали, что Киев закупил новое оборудование для безопасного ремонта дорог. Ограждений закупили пять километров. Также у дорожников появились специальные светоотражающие и осветительные сигнальные устройства, их приобрели в конце 2018 года в рамках выполнения распоряжения КГГА.
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