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Провал на дороге в Киеве: как коммунальщики чинят огромную яму

Сегодня, 18:20

Засыпать яму обещают в ближайшее время

Фото: facebook.com/antonina01
Фото: facebook.com/antonina01.
Провал на дороге в Киеве: как коммунальщики чинят огромную яму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c26/a14/5c6c26a1440e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c26/a14/5c6c26a1440e2.jpg Происшествия Засыпать яму обещают в ближайшее время

Провал в Киеве: яма глубиной в четыре метра образовалась прямо на проезжей части улицы Народного ополчения. Сюда запросто могло провалиться не одно авто. ЧП произошло около 4 утра. Сейчас коммунальщики пытаются ликвидировать последствия аварии.

Машины осторожно проезжают рядом. Водители испуганно смотрят на яму из окон. И водитель троллейбуса не рисковали ехать мимо этого пропасть. Поэтому несколько маршрутов пустили через другие улицы.

К яме еще утром подтянулись коммунальщики. Приехали с техникой.

"Вы знаете, какой здесь фонтан воды, как лилось, оно размыло все. Это делается моментом, бахнуло, и потекло. Очень старые трубы, время берет свое, срок годности данных труб уже вышел", – говорит Петр Штурхатський, рабочий "Киевводоканала".

Яму обещают засыпать к вечеру и восстановить дорожное покрытие.

Напомним, из-за аварии водопровода и провала проезжей части в Киеве были изменены маршруты движения троллейбусов № 19д, 30, 40 и 40к.

Ранее мы сообщали, что Киев закупил новое оборудование для безопасного ремонта дорог. Ограждений закупили пять километров. Также у дорожников появились специальные светоотражающие и осветительные сигнальные устройства, их приобрели в конце 2018 года в рамках выполнения распоряжения КГГА.

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Тег авария, чп, киевводоканал, прорыв, прорыв трубы

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