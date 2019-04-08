Прятался в лесу. Задержан 19-летний водитель, сбивший насмерть двух девушек под Киевом
Парень скрывался в лесу два дня, а потом обустроил себе ночлег в одном из заброшенных домов
Полиция задержала 19-летнего парня, который в ночь на 6 апреля под Киевом, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.
Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, 19-летний виновник смертельного ДТП два дня прятался в лесу, а затем обустроил себе ночлег в одном из заброшенных домов.
"Парня искали не только полицейские, но и его родственники. Общими усилиями он был найден и задержан", – рассказали нам в полиции Киевской области.
Решаются вопросы о наложении ареста на транспортное средство и об объявлении подозрения молодому человеку по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ДТП произошло в окрестностях села Песчаное Белоцерковского района. Погибшими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка. Обе скончались на месте аварии.
Ранее сообщалось, что во воскресенье, 7 апреля, под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.
Также мы писали, что в прошлом месяце на Северном мосту в столице произошло смертельное ДТП.
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