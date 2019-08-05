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Психически нездоровая киевлянка "заминировала" столичный аэропорт

Сегодня, 11:54

Прокуратура настаивает на принудительном лечении 38-летней женщины

Аэропорт "Киев"

Аэропорт "Киев" / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Психически нездоровая киевлянка "заминировала" столичный аэропорт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Происшествия Прокуратура настаивает на принудительном лечении 38-летней женщины

Столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении 38-летней женщины, которая "заминировала" аэропорт "Киев" (Жуляны). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

Сообщается, что в конце апреля этого года на линию экстренного вызова полиции "102" поступило сообщение о подготовке взрыва в международном аэропорту в Жулянах. В результате проверки выяснилось, что сообщение было ложным. В итоге полиция задержала женщину, которая и сделала ложный вызов. Подозреваемая находится на учете в психиатрической больнице.

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"Учитывая хроническое психическое заболевание гражданки, Киевской местной прокуратурой № 9 направлено в Соломенский районный суд ходатайство о применении к подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение", – говорится в сообщении. 

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Ранее сообщалось, что мужчина, страдающий шизофренией, "минировал" в Киеве храмы, церкви и синагоги

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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Киев Жуляны минирование

Источник: Сегодня

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