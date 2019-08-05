Психически нездоровая киевлянка "заминировала" столичный аэропорт

Столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении 38-летней женщины, которая "заминировала" аэропорт "Киев" (Жуляны). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Сообщается, что в конце апреля этого года на линию экстренного вызова полиции "102" поступило сообщение о подготовке взрыва в международном аэропорту в Жулянах. В результате проверки выяснилось, что сообщение было ложным. В итоге полиция задержала женщину, которая и сделала ложный вызов. Подозреваемая находится на учете в психиатрической больнице.
"Учитывая хроническое психическое заболевание гражданки, Киевской местной прокуратурой № 9 направлено в Соломенский районный суд ходатайство о применении к подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение", – говорится в сообщении.
В трендеКак прошел уикенд в Премьер-лиге: синхронные разгромы галичан, "сельская дискотека" и равнение на ХХ век
Ранее сообщалось, что мужчина, страдающий шизофренией, "минировал" в Киеве храмы, церкви и синагоги.
Напомним, ранее в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.
Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк