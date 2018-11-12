Пьяная водитель Volvo устроила ДТП и кидалась на полицейских

Вечером в воскресенье, 11 ноября, на улице Василенко, 5, в Киеве произошло ДТП, в котором пьяная женщина за рулем Volvo вылетела с дороги и смяла несколько столбиков. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.





Авария произошла на перекрестке улиц Николая Василенко и Машиностроительной. ДТП случилось около 23:00. По словам очевидцев, Volvo пытался повернуть с переулка Радищева на улицу Николая Василенко. Однако пьяная водитель не справилась с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части и остановился на тротуаре. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В автомобиле находился также супруг водителя. Очевидцы также сообщили, что до прибытия правоохранителей пьяная женщина пыталась уехать с места аварии, но не смогла объехать оградительные столбики. После этого водитель не хотела пройти тест на драгере и лезла в драку с полицейскими.

Напомним, 11 ноября в Киеве на Воздухофлотском Mazda на скорости влетела в подземный переход. Из пробитого бака бензин разлился по всему переходу.

Кроме того, вечером в Киеве столкнулись три автомобиля и маршрутка. Dacia протаранила припаркованные авто и выбила дверь маршрутки с пассажирами.