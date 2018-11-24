"Пьяное" ДТП на Харьковском шоссе: Lanos снес пешехода

Сегодня, 09:55

От удара мужчину отбросило на встречную полосу, после чего он остался лежать на земле

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

Очередное "пьяное" ДТП произошло в Киеве. На перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской в нескольких метрах от перехода Daewoo Lanos сбил пешехода.

Происшествие случилось около 4:30 в ночь на субботу, 24 ноября, сообщает "Информатор".

Lanos двигался со стороны станции метро "Бориспольская". По словам водителя, он ехал во втором ряду на зеленый сигнал светофора. В правом ряду двигался другой автомобиль, который резко затормозил и перед ним выскочил пешеход. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, после чего он остался лежать на земле. Медики, которые приехали на место происшествия, констатировали у него открытый перелом голени.

По словам патрульных, пешеход пребывал в нетрезвом состоянии. Мужчину забрала карета "скорой", его жизни ничего не угрожало.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве во время бегства вор погиб под колесами машины. Вечером 23 ноября мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал по улице Братиславской в сторону Лесного проспекта. От мощного удара пешеход пробил лобовое стекло, после чего его отбросило под Honda, которая стояла на светофоре с противоположной стороны.

Также сообщалось о "пьяном" ДТП в Днепропетровской области, там легковушка вылетела на обочину и сбила беременную женщину с ребенком.
Киев, ДТП, пьяный, харьковское шоссе

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