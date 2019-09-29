Пьяное ДТП под Киевом: погиб 19-летнйи парень, еще шесть человек в больнице

За рулем был пьяный малолетний водитель, а один из пассажиров ехал в багажнике

/ Фото: Нацполиция

Накануне в Киеве уже переворачивалась легковушка, а сегодня в пригороде столицы, городе Мироновка, произошло смертельное ДТП. В автомобиле находились семь человек, один из них погиб.

Об этом сообщает "Информатор".

Как оказалось, за рулем был 17-летнйи водитель, который не справился с управлением и влетел в забор частного сектора. Автомобиль пробил ограждение и перевернулся. В результате аварии погиб 19-летний парень, который ехал в багажнике. Еще шесть пассажиров, среди них две девушки, и водителя госпитализировали в больницу.

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Стоит отметить, что 17-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала 1,25 промилле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное производство по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек. Так, например, только 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области, жертвами ДТП стали девять человек. Это произошло после столкновения автобуса и грузовика.

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