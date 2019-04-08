Пьяное ДТП в Киеве: легковушка перевернулась возле станции метро
Один из водителей транспортных средств был в состоянии алкогольного опьянения
Возле станции метро "Черниговская" в Киеве утром 8 апреля произошло ДТП при участии Газели и машины Honda, в результате которого легковушка перевернулась.
Как сообщает "Информатор" в Facebook, по словам водители Газели, он поворачивал на Броварской проспект и в него врезалась Honda. В итоге легковушка перевернулась. При этом уточняется, что один из водителей транспортных средств был в состоянии алкогольного опьянения.
Также сообщается, что в легковушке ехали две девушки, в Газели было двое пассажиров. Девушки-пассажирки получили небольшие травмы, они пытались сбежать с места ДТП, однако их догнали патрульные.
Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских.
Также в Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера. Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.
Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.
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