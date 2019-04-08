Пьяное ДТП в Киеве: легковушка перевернулась возле станции метро

Один из водителей транспортных средств был в состоянии алкогольного опьянения

Скриншот с видео.

Пьяное ДТП в Киеве: легковушка перевернулась возле станции метро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b0d/75d/5cab0d75d3d75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b0d/75d/5cab0d75d3d75.jpg 2019-04-08T12:04:00+03:00 Происшествия Один из водителей транспортных средств был в состоянии алкогольного опьянения

Возле станции метро "Черниговская" в Киеве утром 8 апреля произошло ДТП при участии Газели и машины Honda, в результате которого легковушка перевернулась.

Как сообщает "Информатор" в Facebook, по словам водители Газели, он поворачивал на Броварской проспект и в него врезалась Honda. В итоге легковушка перевернулась. При этом уточняется, что один из водителей транспортных средств был в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщается, что в легковушке ехали две девушки, в Газели было двое пассажиров. Девушки-пассажирки получили небольшие травмы, они пытались сбежать с места ДТП, однако их догнали патрульные.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских.

Также в Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера. Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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