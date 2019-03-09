Пьяное ДТП в Киеве – подросток на угнанной иномарке протаранил авто копов: фото и видео

Авария произошла в районе станции метро "Лыбедская"

Пьяное ДТП в Киеве – подросток на угнанной иномарке протаранил авто копов: фото и видео 2019-03-09T07:46:00+02:00 Происшествия Авария произошла в районе станции метро "Лыбедская"













В Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских. Авария случилась 8 марта около полуночи на улице Антоновича, 165

Патрульные заметили автомобиль, попадающий под ориентировку и пытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

Началась погоня, легковушка ехала по улице Антоновича в сторону Лыбедской площади. Перед перекрестком с улицей Загородней патрульные ехали параллельно с Lancia. В этот момент водитель преследуемой машины резко повернул влево и снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и остановились в парапете.

В результате столкновения пострадал один патрульный. К счастью, его травмы незначительные. Водителя Lancia удалось задержать. На месте он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,78 промилле это превышает допустимую норму почти в 4 раза. Также выяснилось, что задержанный несовершеннолетний и он 2002 года рождения.

Напомним, в ночь на 8 марта под киевом произошло ДТП, жертвами которого, по данным полиции, стали пять человек, по данным спасателей – четыре, в том числе несовершеннолетняя девушка .

Также сообщалось, что, 6 марта под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человека.

kiev.informator.ua

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