Пьяному угонщику полицейского Prius в Киеве грозит пожизненный срок

Угонщиком оказался 21-летний уроженец Ровенской области

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Угонщиком полицейского автомобиля Toyota Prius в центре Киева оказался 21-летний уроженец Ровенской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Сегодня" сообщили в столичной патрульной полиции.

Напомним, что накануне около полуночи полицейский патруль прибыл на перекресток улиц Крещатика и Михайловской, где буянила пьяная компания. Пока копы разбирались в ситуации, к служебному авто внезапно подбежал неизвестный. Он сел за руль (видимо там оставались ключи) и, резко нажав на газ, начал уезжать, при этом сбил 31-летнюю патрульную, которая пыталась его остановить.

















За ним началась погоня. Угонщик умудрился совершить еще два ДТП, потерять колеса и в итоге ехал на дисках. Копам удалось заблокировать разбитую со всех сторон Toyota на Железнодорожном шоссе, 7.

"Мужчина задержан. Ему 21 год, он уроженец Ровенской области. К работе в полиции не имеет никакого отношения. Решается вопрос от избрании ему меры пресечения. Травмированная полицейская получила сильное сотрясение головного мозга, она находится в реанимации и ее состояние удовлетворительное", – рассказали нам в патрульной полиции Киева.

Зачем молодой человек угнал полицейское и куда хотел уехать, выяснит следствие. При этом ему грозит пожизненный срок заключения.

Как сообщалось ранее, не так давно внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

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