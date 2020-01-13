Пьяные работники СТО разбили чужой Range Rover – новые подробности ДТП (фото)

Содержание алкоголя в крови у водителя превысило норму в 9 раз

Фото: Полиция Киева

В полиции сообщили подробности ДТП с Range Rover, которое устроили пьяные сотрудники СТО. Так, сообщение об аварии на улице Ольжича поступило по линии 102 12 января около 14:00. По предварительной информации, в момент ДТП за рулем находился 30-летний мужчина, с явными признаками опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения, проводимого на месте происшествия с помощью алкотеста "Драгер", показал – 1, 65 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 9 раз.

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По словам владельца внедорожника, он оставил свой автомобиль для ремонта на станции технического обслуживания несколько недель назад. А вчера ему позвонили из полиции и сообщили о ДТП.

Причина аварии – водитель Range Rover не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения и, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на придомовой гараж и автомобиль SsangYong, который был в нем припаркован. К счастью, обошлось без травмированных.

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На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

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Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил погоню с полицией и разбил чужое авто. Выяснилось, что водителем был работник станции техобслуживания. Он взял покататься машину, которую владелец оставил на сервисе для ремонта. На дороге вел себя подозрительно, поэтому привлек внимание полиции. А потом еще и начал убегать от правоохранителей. В конце концов он не справился с управлением и влетел в другую машину. Анализ показал 1,43 промилле алкоголя в крови нарушителя. Это в семь раз больше разрешенной нормы.

Также в Днепре произошло пьяное ДТП – водитель Nissan не справился с управлением. Машина перелетела через гараж и повисла на заборе.

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