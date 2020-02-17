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Пьяный коп насмерть сбил мужчину под Киевом: появилось видео момента ДТП (18+)

17 февраля, 10:49

Правоохранитель задержан, ему готовится сообщение о подозрении

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило подробности смертельной аварии в Броварах, где сотрудник полиции, находясь вне службы, на Nissan сбил двух человек на зеленый сигнал светофора. В результате аварии один из пешеходов погиб на месте происшествия, а другой получил многочисленные травмы.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

"Установлено, что работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от должности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

ГБР также опубликовало кадры момента аварии.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Новости "Сегодня" писали, что по словам руководителя Броварского отдела полиции Олега Петренко, задержанным оказался работник экс-спецподразделения "Беркут", передает издание "Трибуна-Бровары". В его крови правоохранители обнаружили около 3 промилле алкоголя, что является сильной степенью опьянения.

Ранее сообщалось, что в Броварах полицейский въехал в остановку транспорта. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали.

Напомним, в Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода.

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ДТП бровары ГБР

Источник: Сегодня

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