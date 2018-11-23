Пьяный мужчина жестоко избил бабушку, не давшую ему украсть велосипед

Женщина находится в больнице с травмой головы и ампутацией зубов

В селе Иванков в Бориспольском районе пьяный мужчина 21 ноября зашел во двор односельчанки и намеревался украсть велосипед. Когда хозяйка дома помешала преступлению, преступник жестоко избил ее кулаками по голове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Когда пожилая женщина не могла уже сопротивляться, злоумышленник схватил велосипед и скрылся. На шум из дома выбежала семья пенсионерки, родные вызвали скорую помощь и полицию.

Полицейским удалось быстро задержать злоумышленника на одной из улиц села. Преступление совершил 47-летний уроженец города Кривой Рог, который временно проживает в селе. Нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Велосипед вернут хозяевам после проведения следственных действий.

Потерпевшая 67-летняя пенсионерка находится в больнице с травмой головы и травматической ампутацией зубов. По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина ударил женщину по голове из-за замечания о собаке. По словам пострадавшей, на нее напал депутат из Гостомеля.

Кроме того, в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира за замечание о нарушении. Избитый пассажир оказался сотрудником патрульной службы.